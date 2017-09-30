باولينيو يرد على المشككين في انتقاله لبرشلونة

ماجد محمد(صدى):

بذل باولينيوالاعب البرازيلي محاولات جيدة للرد على المشككين في نقله إلى برشلونة وارتداء قميص النادي الكتالوني حيث بات أساسيًا في تشكيلة إرنستو فالفيردي المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني وسجل هدفين وصنع هدفًا في 7 مباريات.

وكشف باولينيو عن هذه الواقعة أنه حدث في مباراة ودية أمام الأرجنتين في يونيو الماضي، وكنت في الملعب إلى جوار ويليان وفجأة جاء ميسي من خلفي وسألني ” هل أنت قادم إلى برشلونة؟ فكان ردي لو تريدني معك سأذهب ” .

وأضاف الدولي البرازيلي :عقب المباراة تبادلت القميص مع ميسي رغم أن كنت عصبيًا للغاية بسبب ويليان الذي أصرّ على تنفيذ ركلة كنت أريدها لكن في النهاية انتهى الأمر وأصبحت لاعبًا في برشلونة .

الغريب في الأمر أن مفاوضات برشلونة مع باولينيو بدأت من أجل استرضاء النادي الكتالوني لنيمار لكن الأمر تغيّر تمامًا بعد رحيله المفاجئ.