بالفيديو .. تجمد سمكة أثناء إلتهامها لأخرى

متابعات(صدى):

عثر رجل على سمكة مجمدة بداخل فمها سمكة أخرى، ما اثار موجه من الدهشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر رجل في فيديو تم اداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يشرح أنه ذهب مع عدد من رفاقه للبحث عن أسماك السلمون، وسمكة الفراخ في بحيرة جليدية سمكها 15 سنتيمترا عندما عثر على لقطات نادرة لسمكة تروت تجمدت وهي تلتهم سمكة أخرى في فمها، حيث حاول رجل آخر تحطيم الجليد بمطرقة لإخراج السمكة.

وبعد الانتهاء من إزالة الجليد حول السمكة، قال الرجل إن هذا المشهد لن تراه في حياتك مرة أخرى.