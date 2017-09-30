استدعاء أسامة بن لادن لمنتخب كرة قدم

نواف السالم(صدى):

استدعاء اسم أسامة بن لادن دائماً ما يلفت الأنظار ويسترعي الانتباه نظراً لأهمية وخطورة الشخص الذي حمل هذا الاسم وسبب إزعاجاً للعالم أجمع.

توجهت أنظار وسائل الإعلام لقائمة اللاعبين الذين استدعاهم منتخب بيرو للناشئين ، لاشتمال القائمة على لاعب يتشابه اسمه إلى حدٍ كبير مع اسم زعيم تنظيم ” القاعدة ” السابق أسامة بن لادن، حيث ورد في القائمة لاعب اسمه ” أسامة فن لادن خيمينيز لوبيز “.

وقالت مصادرإلى أن الأمر ليس خطأً كما توهم البعض، إنما بعض الآباء في بيرو يسمون أبناءهم على المشاهير، بحثاً عن الشهرة دون النظر عما اشتهر به الشخص المسمى عليه، ، وفقاً لما نقلته “سكاي نيوز “.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن حرف ” ف ” ينطق في اللغة الإسبانية المستخدمة في بيرو بشكل مشابه لنطق حرف ” الباء ” في العربية، لذلك يكون اسم اللاعب بالعربية ” أسامة بن لادن “.