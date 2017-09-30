بالفيديو.. قيادي اخواني لا يمانع قتل الملايين: فليمت 24 مليون يمني

فهمي محمد(صدى):

اتساقاً مع الفكر الإجرامي لجماعة الإخوان وتماشياً مع عدم اكتراثهم لحياة الناس، أيد القيادي الإخواني المدعو ” عبدالله صعتر ” موت ملايين اليمنيين في سبيل الحرية، على حد زعمه.

وقال صعتر خلال مقابلة تلفزيونية : كم يبلغ عدد سكان اليمن.. 25 مليون…. يموتوا 24 مليون ويعيش مليون أحرار.