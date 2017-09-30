بالفيديو.. حقيقة اقتحام سيارة تقودها امرأة لسوق خضار في بيشة

محمد طحيطح(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق اقتحام سيارة لمحل في سوق خضار ببيشة قيل أن امرأة كانت تقودها.

ووفقاً لموثق المقطع فإن السيارة كانت تقودها امرأة وقد اصطدمت بأحد محال الخضروات في سوق الخضار متسببة في أضرار بالغة، حسب قوله.

ونفت مصادر من شهود العيان على الواقعة قيادة امرأة للسيارة، حيث تبين أن المقطع الذى جرى تداوله، كان لعامل من جنسية آسيوية قام بإقتحام المحل وتسبب في أضرار بالغة.

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