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بالفيديو.. أمين يٌخرب مكياج الدكتورة خلود

بالفيديو.. أمين يٌخرب مكياج الدكتورة خلود
خالد الظفيري(صدى):

نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تخريب زوجها أمين لمكياجها.

وظهرت الدكتورة خلود في الفيديو وهي تجلس وأمامها أدوات التجميل، ومعها زوجها أمني يحمل طفلتهما، وظل أمين ينتقد المكياج ويقول ” كل ما تطلعلي تسوي ها الحركات وأشيا كثيرة ” ، ثم قام بمسحه بيده.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 2 ساعتين

قالت الحكيمه شمس :

حتى الفار عنده شنب هههههههه ~

[ عدد التعليقات: 4473 ] نشر منذ 1 ساعة

ذاك زِمَن أول يا همس~ الفار🐀عنده شنب . ذلحــــين يحلقــونه .✂️.
.
ههههههههههههه😂.ههههههههههههه😊.ههههههههههههه.
.
وبعــدين مِن هــي الحكيمه شمس .؟؟

[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 32 دقيقة

^^

تصفح قسم الثقافه والفن وهناك بتلقى الحكيمه شمس ~

[ عدد التعليقات: 4473 ] نشر منذ 9 دقائق

آهــا شِــــفت شمس يا همس~ . بس ذي ماهي حكـيمه ذي مكـينه ماهــي سَــليمه .😊😂.

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