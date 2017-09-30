بالفيديو.. أمين يٌخرب مكياج الدكتورة خلود
نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تخريب زوجها أمين لمكياجها.
وظهرت الدكتورة خلود في الفيديو وهي تجلس وأمامها أدوات التجميل، ومعها زوجها أمني يحمل طفلتهما، وظل أمين ينتقد المكياج ويقول ” كل ما تطلعلي تسوي ها الحركات وأشيا كثيرة ” ، ثم قام بمسحه بيده.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20172 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه هههههههه
من وين طلعت لنا هذي بعد😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19422 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههه
همس~[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 2 ساعتين
قالت الحكيمه شمس :
حتى الفار عنده شنب هههههههه ~
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4473 ] نشر منذ 1 ساعة
ذاك زِمَن أول يا همس~ الفار🐀عنده شنب . ذلحــــين يحلقــونه .✂️.
.
ههههههههههههه😂.ههههههههههههه😊.ههههههههههههه.
.
وبعــدين مِن هــي الحكيمه شمس .؟؟
همس ~[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 32 دقيقة
^^
تصفح قسم الثقافه والفن وهناك بتلقى الحكيمه شمس ~
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4473 ] نشر منذ 9 دقائق
آهــا شِــــفت شمس يا همس~ . بس ذي ماهي حكـيمه ذي مكـينه ماهــي سَــليمه .😊😂.