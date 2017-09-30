بالفيديو.. أمين يٌخرب مكياج الدكتورة خلود

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تخريب زوجها أمين لمكياجها.

وظهرت الدكتورة خلود في الفيديو وهي تجلس وأمامها أدوات التجميل، ومعها زوجها أمني يحمل طفلتهما، وظل أمين ينتقد المكياج ويقول ” كل ما تطلعلي تسوي ها الحركات وأشيا كثيرة ” ، ثم قام بمسحه بيده.

