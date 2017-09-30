بالفيديو.. طفلة سورية تستنجد بوالدها لإخراجها من تحت الأنقاض

دمشق(صدى):

لحظة عصيبة عاشتها طفلة سورية وذويها أظهرها مقطع فيديو متداول، عقب قصف نفذته طائرات النظام على أحد الأحياء السكنية، حيث كانت الطفلة تصرخ مستنجدة بوالدها لإخراجها من تحت ركام المباني.

وأظهر المقطع الطفلة وجسدها مغطى بالركام، وهي تقول لوالدها ” بابا أبوس رجليك يابابا ” ، وبجوارها يجلس والدها وهو عاجز عن فعل أي شيء لطفلته، فيما هب عدد من الأشخاص للمساعدة بعد أن صاح أحدهم بقوله: ” يا شباب بقدر الإمكان ساعدوا البشر “.

ولم تتسن تحديدً المدينة السورية التي شهدت الحادثة، إلا أنه يُعتقد أنها في مدينة إدلب التي تتعرض هذه الأيام لغارات متواصلة من الطيران السوري والروسي.