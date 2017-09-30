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بالفيديو.. شمس الكويتية عن رأيها في الرجال: الفأر لديه ” شنب “

بالفيديو.. شمس الكويتية عن رأيها في الرجال: الفأر لديه ” شنب “
أماني الغامدي(صدى):

أعاد رواد ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ، نشر فيديو قديم للفنانة الكويتية شمس ، وهي تتحدث فيه عن رأيها بالرجل .

حيث قالت شمس أن الرجل في نظرها هو الذي لا تحس أنها أرجل منه في مواقف، وأضافت أن الفأر لديه ” شنب ” الموضوع لا يتوقف على ” شنب ” ولا على العضلات.

يذكر أن من آخر أعمال شمس كان طرحها لألبومها ” شقيت ثوبي2017 “. يضم الألبوم 14 أغنية منوعة بين الأغاني الخليجية والمصرية واللبنانية، منها: ” البوابة ” ، ” تسهر عيوني ” ، ” يسعد صباحك ” ، ” اهتم بي ” ، ” سكر الجوال ” وغيرها.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 36 دقيقة

🤣🤣🤣

احرجت شنب المذيع~

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