بالفيديو.. شمس الكويتية عن رأيها في الرجال: الفأر لديه ” شنب “
أعاد رواد ومستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ، نشر فيديو قديم للفنانة الكويتية شمس ، وهي تتحدث فيه عن رأيها بالرجل .
حيث قالت شمس أن الرجل في نظرها هو الذي لا تحس أنها أرجل منه في مواقف، وأضافت أن الفأر لديه ” شنب ” الموضوع لا يتوقف على ” شنب ” ولا على العضلات.
يذكر أن من آخر أعمال شمس كان طرحها لألبومها ” شقيت ثوبي2017 “. يضم الألبوم 14 أغنية منوعة بين الأغاني الخليجية والمصرية واللبنانية، منها: ” البوابة ” ، ” تسهر عيوني ” ، ” يسعد صباحك ” ، ” اهتم بي ” ، ” سكر الجوال ” وغيرها.
حِكم ياست 😂😂😂😂😂 الموضوع مو شنبات pic.twitter.com/VBMQeYq9eP
— شمس الكويتية (@shamsofficial) September 28, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20161 ] نشر منذ 36 دقيقة
ظهورك ووقاحتك بروحها
فعلآ تثبت أن معد فييييه؟؟؟؟؟؟
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
همس ~[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 36 دقيقة
🤣🤣🤣
احرجت شنب المذيع~