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بالفيديو.. سيدة تفض مشاجرة بين ثعبانين ضخمين بمكنسة

بالفيديو.. سيدة تفض مشاجرة بين ثعبانين ضخمين بمكنسة
بريزبان(صدى):

تمكنت امرأة من كوينزلاند من فض مشاجرة بين ثعبانين ضخمين يتعاركان داخل حمام منزلها.

حيث سقط الثعبانان اللذان يتجاوز طولهما المترين من فتحة لإدخال ضوء النهار بسقف حمام منزل ” بيترينا ميرفي ” التي رصدت المعركة بواسطة هاتفها.

وأكدت ” ميرفي ” وابنها أنهما طالما سمعا صوت زحف وحركة الثنائى البالغ وزنهما 15 كيلو جرام بالسقف، وظهرت تطردهما باستخدام مكنسة يد محاولة إخراجهما من منزلها معللة ذلك بأنهما منشغلان بمعركتهما ولن يهاجماها.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34595 ] نشر منذ 44 دقيقة

افتكي ,, جيده ,,

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