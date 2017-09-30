بالفيديو.. سيدة تفض مشاجرة بين ثعبانين ضخمين بمكنسة

بريزبان(صدى):

تمكنت امرأة من كوينزلاند من فض مشاجرة بين ثعبانين ضخمين يتعاركان داخل حمام منزلها.

حيث سقط الثعبانان اللذان يتجاوز طولهما المترين من فتحة لإدخال ضوء النهار بسقف حمام منزل ” بيترينا ميرفي ” التي رصدت المعركة بواسطة هاتفها.

وأكدت ” ميرفي ” وابنها أنهما طالما سمعا صوت زحف وحركة الثنائى البالغ وزنهما 15 كيلو جرام بالسقف، وظهرت تطردهما باستخدام مكنسة يد محاولة إخراجهما من منزلها معللة ذلك بأنهما منشغلان بمعركتهما ولن يهاجماها.