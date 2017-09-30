بالفيديو.. سيدة تفض مشاجرة بين ثعبانين ضخمين بمكنسة
تمكنت امرأة من كوينزلاند من فض مشاجرة بين ثعبانين ضخمين يتعاركان داخل حمام منزلها.
حيث سقط الثعبانان اللذان يتجاوز طولهما المترين من فتحة لإدخال ضوء النهار بسقف حمام منزل ” بيترينا ميرفي ” التي رصدت المعركة بواسطة هاتفها.
وأكدت ” ميرفي ” وابنها أنهما طالما سمعا صوت زحف وحركة الثنائى البالغ وزنهما 15 كيلو جرام بالسقف، وظهرت تطردهما باستخدام مكنسة يد محاولة إخراجهما من منزلها معللة ذلك بأنهما منشغلان بمعركتهما ولن يهاجماها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19417 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20161 ] نشر منذ 44 دقيقة
ياسااااااااااتر😱
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34595 ] نشر منذ 44 دقيقة
افتكي ,, جيده ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14760 ] نشر منذ 22 دقيقة
😣