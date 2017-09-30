أول حادث سيارة تقودها امرأة

السبت 30
سبتمبر
هههههههه ههههههههه
مستعجله الآخت😂😂😂😂
حطوها ف التوقيف😡
الين متجيب كفيل🤗
اذا كان الخبر صحيح اتمنى إلقاء القبض عليها أسوة بالشخص اللي هدد النساء لأنها خالفة أمر الملك حفظه الله وبذلك عرضت أرواح الناس للخطر
هههههههه بسيطه ؛
هبلا مَ تعرف تسوق ~
هههههههههههه
,, هذي اول علامات القراده ,,
طيب
يا جما عه حا دث مرورى عادى والا مر واضح مده اقصاها عشره اشهر يعنى عادى وليش يجا زونها ويسوون لو ان الطرف الثانى مخطى هى تحمل الخطا الا مور عاديه بس الا ول مره والله باقى تذكرونها تقولون كنا وكنا الجوال كان ممنوع اليوم تهدى بنتك جوال اذذا نجحت باقى تهديها سياره اذا نجحت والايام بيننا ونشوف
اهم شي سلمت
لالا مو حادث عادي ؛
هذا حادث غبي دخلت المحل ،
مَ تميز دواسه البنزين من الفرامل هههههه ،
المفروض تعتزل القياده 😂😂😂 ~
يارب يصدر امر ان الخدمات الى على الخوط الطويله ما تقفل وقت الصلاه لحيث انه مسا فر ومن حقه الجمع والقصر احيا نا ينتظر على خط طويل حتى تفتح المحلات وكذلك الصيدليات الى مريض قلب او اى مرض يجى عليها مقفله نا مل النظر فى هذا المو ضوع
الله يعين
الحمدلله ضاااااقت بها الدنيا وما حصلت الا محل وباااااااقي ما شفنا شي حسبي الله ونعم الوكيل
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20161 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه ههههههههه
مستعجله الآخت😂😂😂😂
حطوها ف التوقيف😡
الين متجيب كفيل🤗
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا كان الخبر صحيح اتمنى إلقاء القبض عليها أسوة بالشخص اللي هدد النساء لأنها خالفة أمر الملك حفظه الله وبذلك عرضت أرواح الناس للخطر
همس ~[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه بسيطه ؛
هبلا مَ تعرف تسوق ~
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34595 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه
,, هذي اول علامات القراده ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19417 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
مغرد[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 1 ساعة
يا جما عه حا دث مرورى عادى والا مر واضح مده اقصاها عشره اشهر يعنى عادى وليش يجا زونها ويسوون لو ان الطرف الثانى مخطى هى تحمل الخطا الا مور عاديه بس الا ول مره والله باقى تذكرونها تقولون كنا وكنا الجوال كان ممنوع اليوم تهدى بنتك جوال اذذا نجحت باقى تهديها سياره اذا نجحت والايام بيننا ونشوف
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19417 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شي سلمت
همس ~[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 56 دقيقة
لالا مو حادث عادي ؛
هذا حادث غبي دخلت المحل ،
مَ تميز دواسه البنزين من الفرامل هههههه ،
المفروض تعتزل القياده 😂😂😂 ~
مغرد[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 56 دقيقة
يارب يصدر امر ان الخدمات الى على الخوط الطويله ما تقفل وقت الصلاه لحيث انه مسا فر ومن حقه الجمع والقصر احيا نا ينتظر على خط طويل حتى تفتح المحلات وكذلك الصيدليات الى مريض قلب او اى مرض يجى عليها مقفله نا مل النظر فى هذا المو ضوع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19417 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يعين
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحمدلله ضاااااقت بها الدنيا وما حصلت الا محل وباااااااقي ما شفنا شي حسبي الله ونعم الوكيل