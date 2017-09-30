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  3. أول حادث سيارة تقودها امرأة

أول حادث سيارة تقودها امرأة




11 تعليق

[ عدد التعليقات: 870 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا كان الخبر صحيح اتمنى إلقاء القبض عليها أسوة بالشخص اللي هدد النساء لأنها خالفة أمر الملك حفظه الله وبذلك عرضت أرواح الناس للخطر

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههه بسيطه ؛

هبلا مَ تعرف تسوق ~

[ عدد التعليقات: 34595 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههه

,, هذي اول علامات القراده ,,

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 1 ساعة

يا جما عه حا دث مرورى عادى والا مر واضح مده اقصاها عشره اشهر يعنى عادى وليش يجا زونها ويسوون لو ان الطرف الثانى مخطى هى تحمل الخطا الا مور عاديه بس الا ول مره والله باقى تذكرونها تقولون كنا وكنا الجوال كان ممنوع اليوم تهدى بنتك جوال اذذا نجحت باقى تهديها سياره اذا نجحت والايام بيننا ونشوف

[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 56 دقيقة

لالا مو حادث عادي ؛

هذا حادث غبي دخلت المحل ،

مَ تميز دواسه البنزين من الفرامل هههههه ،

المفروض تعتزل القياده 😂😂😂 ~

[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 56 دقيقة

يارب يصدر امر ان الخدمات الى على الخوط الطويله ما تقفل وقت الصلاه لحيث انه مسا فر ومن حقه الجمع والقصر احيا نا ينتظر على خط طويل حتى تفتح المحلات وكذلك الصيدليات الى مريض قلب او اى مرض يجى عليها مقفله نا مل النظر فى هذا المو ضوع

[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 28 دقيقة

الحمدلله ضاااااقت بها الدنيا وما حصلت الا محل وباااااااقي ما شفنا شي حسبي الله ونعم الوكيل

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