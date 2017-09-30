وافد يُشعل النيران في مسجد ويعتدي على مسن

حسن الجعفري(صدى):

أقدم وافد من الجنسية اليمنية، على حرق مسجد بقرية الذاري الأغبر التابعة لمحافظة الدائر بني مالك؛ بعد محاولته الاعتداء على جار المسجد الطاعن في السن؛ وذلك لخلاف بينهما، فيما باشرت الجهات الأمنية والإطفائية الحادثة.

وقال المتحدث الإعلامي للشؤون الإسلامية بجازان محمد الكريري، أنه قد وقع، بعد ظهر أمس الجمعة، حادث إحراق لمسجد الذاري الأغبر بقرية الذاري الأغبر محافظة الداير، وكان المتسببُ في الحادث شخصاً يمنياً مجهولاً حاول الاعتداء على جار المسجد الكبير في السن، وإحراق المسجد وغرفة مجاورة له.

وأوضح : ” المسجد شبه مهجور إلا من جار المسجد، أو من قد يمر على المكان؛ بسبب مغادرة أهل القرية لها، وبفضل الله تم إطفاء الحريق قبل أن يلتهم المصاحف والأثاث الموجود “.