وافد يُشعل النيران في مسجد ويعتدي على مسن
أقدم وافد من الجنسية اليمنية، على حرق مسجد بقرية الذاري الأغبر التابعة لمحافظة الدائر بني مالك؛ بعد محاولته الاعتداء على جار المسجد الطاعن في السن؛ وذلك لخلاف بينهما، فيما باشرت الجهات الأمنية والإطفائية الحادثة.
وقال المتحدث الإعلامي للشؤون الإسلامية بجازان محمد الكريري، أنه قد وقع، بعد ظهر أمس الجمعة، حادث إحراق لمسجد الذاري الأغبر بقرية الذاري الأغبر محافظة الداير، وكان المتسببُ في الحادث شخصاً يمنياً مجهولاً حاول الاعتداء على جار المسجد الكبير في السن، وإحراق المسجد وغرفة مجاورة له.
وأوضح : ” المسجد شبه مهجور إلا من جار المسجد، أو من قد يمر على المكان؛ بسبب مغادرة أهل القرية لها، وبفضل الله تم إطفاء الحريق قبل أن يلتهم المصاحف والأثاث الموجود “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20161 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن أشتغل عنده وماعطااااه حقه
تصير كثير هاالشغلات فهذيك المناطق🤔
مغرد[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن حوثى الجنس وعلى فكره انتشر مقطع فيدوا للشيعه بمدارس بالقطيف معه خنجر ويطلع الدم من رؤؤس الاطفال ويدعوا يا حسين ليش ما تقبض عليه الشؤون الاجتما عيه يصير من ضمن تعنيف الا طفال وهذا بسم عا شورا شى والله العظيم محزن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34595 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1078 ] نشر منذ 21 دقيقة
ابو يمن عايثين فساد في ارض احتوتهم وعزتهم
لاكن لا غرابة من باع ارضة باع جارة