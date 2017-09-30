بالفيديو والصور ..تركيب أكبر مظلات في العالم على الحرم المكي الشريف
تداول الناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح المشروع الجديد ( مظلات على الحرم المكي الشريف ) وذلك لحماية المصلين والمعتمرين من أشعة الشمس .
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أول أمس الخميس شرعت في تركيب مظلات عملاقة في ساحات المسجد الحرام الشمالية تعد الأكبر من نوعها في العالم.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19422 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب الله يجعلها خير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19422 ] نشر منذ 4 ساعات
بس والله على حاله احسن
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 4 ساعات
عمار يا مكة
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاكم الله خيرا علي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي اللهم اجعلها في ميزان مؤسس هذة البلاد الملك عبدالعزيز
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34596 ] نشر منذ 4 ساعات
خير ان شاء الله ,, وجزى الله حكومتنا الرشيده كل خير ,,
هاشم[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم أعز بلادي وحكامي لخدمة الحرمين
وليحترق المجوس وأعوانهم من الغيض
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1078 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحفظ خادم الحرمين وحكومتنا الرشيدة
بردقوش[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 25 دقيقة
اللهم أعز ال سعود واجعلهم ذخراً لنا واحمي بهم دينك وكتابك وسنة نبيك واجعلهم رحمة على المسلمين الموحدين سيفاً على أعداء الدين آمييييين