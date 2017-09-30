بالفيديو والصور ..تركيب أكبر مظلات في العالم على الحرم المكي الشريف

حسين العلي (صدى):

تداول الناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح المشروع الجديد ( مظلات على الحرم المكي الشريف ) وذلك لحماية المصلين والمعتمرين من أشعة الشمس .

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أول أمس الخميس شرعت في تركيب مظلات عملاقة في ساحات المسجد الحرام الشمالية تعد الأكبر من نوعها في العالم.