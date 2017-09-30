  • السبت 30

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور ..تركيب أكبر مظلات في العالم على الحرم المكي الشريف

بالفيديو والصور ..تركيب أكبر مظلات في العالم على الحرم المكي الشريف

بالفيديو والصور ..تركيب أكبر مظلات في العالم على الحرم المكي الشريف
حسين العلي (صدى):

تداول الناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح المشروع الجديد ( مظلات على الحرم المكي الشريف ) وذلك لحماية المصلين والمعتمرين من أشعة الشمس .

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أول أمس الخميس شرعت في تركيب مظلات عملاقة في ساحات المسجد الحرام الشمالية تعد الأكبر من نوعها في العالم.


الوسوم:, , , , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 4 ساعات

جزاكم الله خيرا علي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي اللهم اجعلها في ميزان مؤسس هذة البلاد الملك عبدالعزيز

[ عدد التعليقات: 34596 ] نشر منذ 4 ساعات

خير ان شاء الله ,, وجزى الله حكومتنا الرشيده كل خير ,,

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم أعز بلادي وحكامي لخدمة الحرمين
وليحترق المجوس وأعوانهم من الغيض

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 25 دقيقة

اللهم أعز ال سعود واجعلهم ذخراً لنا واحمي بهم دينك وكتابك وسنة نبيك واجعلهم رحمة على المسلمين الموحدين سيفاً على أعداء الدين آمييييين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *