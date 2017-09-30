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  3. كويتي يكتب رسالة غرامية لعشيقته ويبعثها لزوجته

كويتي يكتب رسالة غرامية لعشيقته ويبعثها لزوجته

كويتي يكتب رسالة غرامية لعشيقته ويبعثها لزوجته
خالد الظفيري(صدى):

أرسل زوج رسالة غرامية لعشيقته، لكنها أضلَّت الطريق لتصل إلى هاتف زوجته بعد أن اختار بالخطأ اسم زوجته بدلاً من اسم عشيقته.

وحاول الرجل تقديم اعتذاره لزوجته، لكنه لم يفلح في ذلك، بعد أن تيقنت الزوجة أنه أرسلها لعشيقة له وليس لها، لتعتبرها رسالة قادمة من السماء لتنهي العلاقة معه، والتي لم تكن على ما يرام.

و ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها مع ابنيها، وبعد ذلك لجأت للمحكمة وتم تحقيق رغبتها بالطلاق، وإلزام الزوج بالنفقة الشهرية وأجرة مسكن وخادمة وسائق.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34595 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههه

,, كل خينه عليها من الله بينه ,,

[ عدد التعليقات: 13225 ] نشر منذ 3 ساعات

يمكن الاهبل كتب اسم عشيقته في الرساله
مثلا كتب الى حبيبتي فلانه وهنا انكشف امره ولو ان الرساله بلا اسم كان ما حصل شي يستطيع اثبات ان الرساله لزوجته . وبعدين هذا من النوع اللي ما عنده 2 هاتف مثل بعض الشباب اشوف معهم هواتف مو هاتف واحد
انا كان معاي 2 هاتف ولكن احدى المدرعات اخذته مني بالرغم اني استعمله لراعي الابل الله ياخذ روحها لكي استبدلها من اللي تبي سياره كورلا
مو مشكله ابيع ناقه واشتري لها سياره واجدد فراشي بها بدل المدرعه القديمه

[ عدد التعليقات: 1548 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذا دليل انو يحوب زوجتو… عقلو الباطن خلاه يرسل المسج للمدام 💔😉

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