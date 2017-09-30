كويتي يكتب رسالة غرامية لعشيقته ويبعثها لزوجته

خالد الظفيري(صدى):

أرسل زوج رسالة غرامية لعشيقته، لكنها أضلَّت الطريق لتصل إلى هاتف زوجته بعد أن اختار بالخطأ اسم زوجته بدلاً من اسم عشيقته.

وحاول الرجل تقديم اعتذاره لزوجته، لكنه لم يفلح في ذلك، بعد أن تيقنت الزوجة أنه أرسلها لعشيقة له وليس لها، لتعتبرها رسالة قادمة من السماء لتنهي العلاقة معه، والتي لم تكن على ما يرام.

و ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها مع ابنيها، وبعد ذلك لجأت للمحكمة وتم تحقيق رغبتها بالطلاق، وإلزام الزوج بالنفقة الشهرية وأجرة مسكن وخادمة وسائق.