كويتي يكتب رسالة غرامية لعشيقته ويبعثها لزوجته
أرسل زوج رسالة غرامية لعشيقته، لكنها أضلَّت الطريق لتصل إلى هاتف زوجته بعد أن اختار بالخطأ اسم زوجته بدلاً من اسم عشيقته.
وحاول الرجل تقديم اعتذاره لزوجته، لكنه لم يفلح في ذلك، بعد أن تيقنت الزوجة أنه أرسلها لعشيقة له وليس لها، لتعتبرها رسالة قادمة من السماء لتنهي العلاقة معه، والتي لم تكن على ما يرام.
و ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها مع ابنيها، وبعد ذلك لجأت للمحكمة وتم تحقيق رغبتها بالطلاق، وإلزام الزوج بالنفقة الشهرية وأجرة مسكن وخادمة وسائق.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34595 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههه
,, كل خينه عليها من الله بينه ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13225 ] نشر منذ 3 ساعات
يمكن الاهبل كتب اسم عشيقته في الرساله
مثلا كتب الى حبيبتي فلانه وهنا انكشف امره ولو ان الرساله بلا اسم كان ما حصل شي يستطيع اثبات ان الرساله لزوجته . وبعدين هذا من النوع اللي ما عنده 2 هاتف مثل بعض الشباب اشوف معهم هواتف مو هاتف واحد
انا كان معاي 2 هاتف ولكن احدى المدرعات اخذته مني بالرغم اني استعمله لراعي الابل الله ياخذ روحها لكي استبدلها من اللي تبي سياره كورلا
مو مشكله ابيع ناقه واشتري لها سياره واجدد فراشي بها بدل المدرعه القديمه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1078 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالثول
جبت العيد اجل خل خويتك تقط معاك الحين
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1548 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا دليل انو يحوب زوجتو… عقلو الباطن خلاه يرسل المسج للمدام 💔😉
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14760 ] نشر منذ 18 دقيقة
انكشف 😆