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  3. حادث سير خطير بسبب أشغال الترامواي في كازا

حادث سير خطير بسبب أشغال الترامواي في كازا




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34585 ] نشر منذ 21 دقيقة

كلامك صحيح 100 % ,,

,, سلامة المواطنين اولاً وأهم من كل شي ,,

.. الله يستر على عباده ,, ويشفي المصاب عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 15 دقيقة

متى سنرى التروماي أو الترومفاي يسير داخل الأحياء في مدننا السعودية ياترى.

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