حادث سير خطير بسبب أشغال الترامواي في كازا

السبت 30
سبتمبر
احنا فهمنا العنوان عشان نفهم وش تقول
كلامك صحيح 100 % ,,
,, سلامة المواطنين اولاً وأهم من كل شي ,,
.. الله يستر على عباده ,, ويشفي المصاب عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,
متى سنرى التروماي أو الترومفاي يسير داخل الأحياء في مدننا السعودية ياترى.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 56 دقيقة
احنا فهمنا العنوان عشان نفهم وش تقول
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34585 ] نشر منذ 21 دقيقة
كلامك صحيح 100 % ,,
,, سلامة المواطنين اولاً وأهم من كل شي ,,
.. الله يستر على عباده ,, ويشفي المصاب عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 15 دقيقة
متى سنرى التروماي أو الترومفاي يسير داخل الأحياء في مدننا السعودية ياترى.