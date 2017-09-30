دراسة تكشف عدد مرات ممارسة الجنس وفق العمر

واشنطن(صدى):

تمكن باحثون من قياس نمط حياة الإنسان في العلاقات الحميمة وفقاً لسنه، بوضع جدول يحدد عدد المرات الاسبوعية في كل مرحلة عمرية.

و في دراسة جديدة، أوضح فريق من الباحثين من معهد كينزي للبحوث في الجنس والاستنساخ والنوع الاجتماعي (جندر)، أن الأشخاص في الفئة العمرية من 18 الى 29 عاماً يمارسون العلاقة الحميمة بمعدل 112 مرة خلال العام، أي مرتين أسبوعياً.

وبنخفض عدد المرات بين 30 و 39 عاماً الى 86 مرة سنوياً أو 1.6 مرات في الأسبوع.

ولدى الفئة العمرية الممتدة من 40 الى 49 سنة فيمارسون العلاقة الحميمة 69 مرة في السنة.

وأوضح الدكتور جاستن ليميلر من المعهد أنه كلما تقدّم الإنسان في السن تزداد احتمالات إصابته بالأمراض الصحية المزمنة وهذا بدوره يؤثر سلبا على النشاط الجنسي.