بالفيديو.. مريم سعيد تحتفل بعيد ميلادها
نشرت الإعلامية مريم سعيد ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد احتفالاتها بعيد ميلادها بحضور زملاءها ومنهم اباسل ألزارو وشهد بلان.
بدت مريم في الفيديو بكامل أناقتها وحيويتها، وهي ترقص وتستعرض زينة العيد بما يتضمنه الـ ” ديكور ” وقالب الحلوى التي علقت عليها ” أحلى شغل بشوفو بحياتي ” .
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. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4530 ] نشر منذ 14 ساعة
. طــــــــــ♥‿♥ــــــــــيب . ألــف مــبروك 🎁🎉 . عُقــبال سِنتـــين بَــــــعَد .😜😅😁.
الدسك22[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 14 دقيقة
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