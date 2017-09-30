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بالفيديو.. مريم سعيد تحتفل بعيد ميلادها

بالفيديو.. مريم سعيد تحتفل بعيد ميلادها
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية مريم سعيد ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد احتفالاتها بعيد ميلادها بحضور زملاءها ومنهم اباسل ألزارو وشهد بلان.

بدت مريم في الفيديو بكامل أناقتها وحيويتها، وهي ترقص وتستعرض زينة العيد بما يتضمنه الـ ” ديكور ” وقالب الحلوى التي علقت عليها ” أحلى شغل بشوفو بحياتي ” .

 

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4530 ] نشر منذ 14 ساعة

. طــــــــــ♥‿♥ــــــــــيب . ألــف مــبروك 🎁🎉 . عُقــبال سِنتـــين بَــــــعَد .😜😅😁.

[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 14 دقيقة

نور الشاشة

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