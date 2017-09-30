بالفيديو.. مريم سعيد تحتفل بعيد ميلادها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الإعلامية مريم سعيد ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد احتفالاتها بعيد ميلادها بحضور زملاءها ومنهم اباسل ألزارو وشهد بلان.

بدت مريم في الفيديو بكامل أناقتها وحيويتها، وهي ترقص وتستعرض زينة العيد بما يتضمنه الـ ” ديكور ” وقالب الحلوى التي علقت عليها ” أحلى شغل بشوفو بحياتي ” .