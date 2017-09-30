كوريا الشمالية تنقل صواريخ من مركز تطوير

بيونج يانج(صدى):

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية إنه تم رصد نقل عدة صواريخ كورية شمالية من منشأة للصواريخ في العاصمة بيونجيانج وسط توقعات بأن كوريا الشمالية تستعد للقيام بتصرفات استفزازية أخرى.

وقال مصدر بالمخابرات إن مسؤولي مخابرات كوريين جنوبيين وأمريكيين اكتشفوا صواريخ يجري نقلها بعيدا عن منشأة أبحاث وتطوير الصواريخ الكورية الشمالية في سانوم-دونج بالمنطقة الشمالية من بيونجيانج.

وذكر التقرير الإعلامي إن هذه الصواريخ إما أن تكون صواريخ متوسطة المدى من طراز هواسونج-12 أو صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز هواسونج-14 على الرغم من أن منشأة الصواريخ في سانوم-دونج مخصصة لإنتاج الصواريخ الباليسيتية العابرة للقارات .

وذكر مصدر من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه لا يستطيع تأكيد تفاصيل التقرير أو ما إذا كانت هناك أي أنشطة غير عادية في المنطقة المذكورة.