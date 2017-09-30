فيصل بن تركي: سأدفع من حسابي الخاص 15 مليون ريال للرخصة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس نادي النصر فيصل بن تركي عن دخول الإدارة في مفاوضات مع كارينيو مدرب الشباب لحسم ملفه وأنه تم التفاوض معه بصورة طبيعية ولكن الشباب سبقنا ووقع معه .

وأشار إلى أنه سوف يستمر روجيرو ، وهناك احتمالية لعدم مشاركة النصر في البطولة الآسيوية ، وسأدفع من حسابي الخاص 15 مليون ريال إضافية من أجل الرخصة الآسيوية وننتظر دعم أعضاء الشرف .

وأضاف: هناك تنسيق دائم بيني وبين رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ حول أمور المنتخب، وهذه السنة استثنائية للمنتخب ولا أعرف لماذا ما زال الحكم سلطان الحربي يحكم مباريات حتى الآن ولم يتم إيقافه بعد أخطائه في مباراتنا السابقة .