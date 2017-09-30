” إعلام البنوك ” تنفي دمج فروع النساء مع الرجال

طلال الغامدي(صدى):

نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ صحة الحديث المتداول حول توجه البنوك لدمج الفروع النسائية مع الرجالية.

وذكر حافظ إن ما يتم الترويج له عن دمج فروع النساء مع فروع الرجال غير صحيح، مبيناً أن إنشاء أي فرع لبنك أو إلغائه، أو نقله من موقعه يتم بعد دراسات مستفيضة، وأخذ موافقات وتراخيص من الجهات المسؤولة.

وكانت بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن هناك توجهاً لدمج فروع نسائية مع رجالية، مشيرة إلى أن أول الفروع المختلطة سيبدأ عمله مطلع الأسبوع القادم بمدينة جدة وهو ما تم نفيه.