  • السبت 30

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” 500 ” ألف ريال و ” 5 ” سنوات سجن عقوبة المتحرش والمتحرشة

” 500 ” ألف ريال و ” 5 ” سنوات سجن عقوبة المتحرش والمتحرشة

” 500 ” ألف ريال و ” 5 ” سنوات سجن عقوبة المتحرش والمتحرشة
نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن النظام الجديد لمكافحة التحرش والابتزاز ينص على عقوبات مشددة تردع المتحرشين من الجنسين ” ذكور وإناث ” .

وأوضحت المصادر أن النظام الجديد ينص على أن تصل العقوبة إلى السجن عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جاء ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه أعضاء بمجلس الشورى إعداد توصية جديدة لإعادة إحياء مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز الذي أعده أعضاء في مجلس الشورى عام 2014 .


الوسوم:, , , , , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 53 دقيقة

ال500 الف للمتضرر والا لكومتنا الرشيده .؟..

[ عدد التعليقات: 19405 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله يطول بعمرك يا بو فهد. والله ان هذي العقوبه. مفرحه. وهي التي. سوف تئدبهم. اهم شي العقاب على الطرفين

[ عدد التعليقات: 34576 ] نشر منذ 34 دقيقة

قود فري قود ..

[ عدد التعليقات: 19405 ] نشر منذ 27 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ماهذا التغير اخي ابو محمد

[ عدد التعليقات: 34576 ] نشر منذ 19 دقيقة

هههههههه هذي ثكافه ,,

[ عدد التعليقات: 19405 ] نشر منذ 5 دقائق

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يكفينا الشر. انجليزي. بالعربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *