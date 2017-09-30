” 500 ” ألف ريال و ” 5 ” سنوات سجن عقوبة المتحرش والمتحرشة
كشفت مصادر أن النظام الجديد لمكافحة التحرش والابتزاز ينص على عقوبات مشددة تردع المتحرشين من الجنسين ” ذكور وإناث ” .
وأوضحت المصادر أن النظام الجديد ينص على أن تصل العقوبة إلى السجن عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاء ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه أعضاء بمجلس الشورى إعداد توصية جديدة لإعادة إحياء مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز الذي أعده أعضاء في مجلس الشورى عام 2014 .
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 53 دقيقة
ال500 الف للمتضرر والا لكومتنا الرشيده .؟..
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 52 دقيقة
لحكومتنا * تصحيح
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19405 ] نشر منذ 38 دقيقة
طيب زين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19405 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يطول بعمرك يا بو فهد. والله ان هذي العقوبه. مفرحه. وهي التي. سوف تئدبهم. اهم شي العقاب على الطرفين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34576 ] نشر منذ 34 دقيقة
قود فري قود ..
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19405 ] نشر منذ 27 دقيقة
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 34576 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههههه هذي ثكافه ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19405 ] نشر منذ 5 دقائق
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