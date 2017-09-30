” 500 ” ألف ريال و ” 5 ” سنوات سجن عقوبة المتحرش والمتحرشة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن النظام الجديد لمكافحة التحرش والابتزاز ينص على عقوبات مشددة تردع المتحرشين من الجنسين ” ذكور وإناث ” .

وأوضحت المصادر أن النظام الجديد ينص على أن تصل العقوبة إلى السجن عن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جاء ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه أعضاء بمجلس الشورى إعداد توصية جديدة لإعادة إحياء مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز الذي أعده أعضاء في مجلس الشورى عام 2014 .