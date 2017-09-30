إطلاق نار في أكاديمية عسكرية أمريكية

واشنطن(صدى):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بوقوع إطلاق نار داخل أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في ولاية كولورادو، فيما لم تعرف الدوافع على الفور.

وأفادت الشرطة الأمريكية أنها تلقت بلاغا عن عملية إطلاق نار ” لا تزال جارية ” ، مضيفة أنها قامت بإغلاق الأكاديمية على الفور.

وحذرت دارة الأكاديمية طلابها عبر الرسائل النصية لطلابها، وطالبتهم بالاختباء.

يذكر أن الأكاديمية احتلت عناوين الأخبار الأسبوع الماضي بعدما تم كتابة عبارات عنصرية معادية للسود داخل قاعات بها.