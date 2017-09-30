بالفيديو.. أول سعودي يهدي زوجته سيارة بعد السماح للمرأة بالقيادة

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يهدي زوجته سيارة ” هامر ” بعد الأمر السامي الذي سمح للمرأة بقيادة سيارة.

وأوضح المواطن انه أول رجل في المملكة يهدي زوجته سيارة بعد السماح للمرأة بالقيادة، وقدم المواطن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الأمر السامي والسماح للسعوديات بالقيادة.