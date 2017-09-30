بالصور.. صراع بين فهد وتمساح يشهد نهاية مميتة
تحول صراع برمائي مثير بين فهد وتمساح من نوع كيمان، إلى نهاية مميتة على ضفاف نهر الأشقاء الثلاثة، في ولاية ماتو غروسو، غربي البرازيل.
ووثق المصور كريس برانسكيل المواجهة التي استغرقت 20 دقيقة، وحسمها الفهد بعد أن غرس أنيابه في التمساح، واستطاع سحبه خارج النهر، ليصبح وجبة العشاء لأيام قادمة.
وكتب برانسكيل بحسابه على فيسبوك: ” خلال المعركة، استطعت التقاط صورا بمساحة 50 جيجا بايت، إنه منظر مطاردة أصبحت مهووسا برؤيته منذ قدومي لهذا المكان الساحر قبل 5 أعوام “.
وعلى الرغم من شراستها، تمثل تماسيح كايمان جزءا كبيرة من النظام الغذائي لفهود الأمازون.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1063 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين الغلث طاهر سليم
يطبق على رقبتة واحد من ذولي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19405 ] نشر منذ 10 دقائق
سبحان الله العظيم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34576 ] نشر منذ 8 دقائق
هذا جاقوار ,, وليس فهد ,, وهذي صيداته ، ماهو غريب عليه ,,