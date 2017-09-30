بالصور.. صراع بين فهد وتمساح يشهد نهاية مميتة

برازيليا(صدى):

تحول صراع برمائي مثير بين فهد وتمساح من نوع كيمان، إلى نهاية مميتة على ضفاف نهر الأشقاء الثلاثة، في ولاية ماتو غروسو، غربي البرازيل.

ووثق المصور كريس برانسكيل المواجهة التي استغرقت 20 دقيقة، وحسمها الفهد بعد أن غرس أنيابه في التمساح، واستطاع سحبه خارج النهر، ليصبح وجبة العشاء لأيام قادمة.

وكتب برانسكيل بحسابه على فيسبوك: ” خلال المعركة، استطعت التقاط صورا بمساحة 50 جيجا بايت، إنه منظر مطاردة أصبحت مهووسا برؤيته منذ قدومي لهذا المكان الساحر قبل 5 أعوام “.

وعلى الرغم من شراستها، تمثل تماسيح كايمان جزءا كبيرة من النظام الغذائي لفهود الأمازون.