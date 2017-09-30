الإسكان توضح تفاصيل سير مشروعاتها في مكة

حمود العنزي(صدى):

أوضحت وزارة الإسكان أن لديها حزمة من المشاريع الجديدة التي يجري تنفيذها في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب متابعتها عملية التسجيل لرسوم الأراضي هناك، وهو ما سيساعد في دعم المعروض من الأراضي بأسعار مناسبة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، أن موقع الجعرانة بمكة تم تعميد استشاري للقيام بأعمال التصميم فيه، وسيتم استكمال التصاميم بعد إزالة التعديات بالموقع، أما موقع بوابة مكة فقد تم تعميد استشاري للتصميم مؤخرا، وجارٍ عمل التصاميم اللازمة؛ لاعتماد المخططات، تمهيدًا للحصول على موافقة طرح المشروع للتنفيذ.

وأضاف أن أعمال الدراسات والتصاميم انتهت في الموقع الشمالي بمحافظة الجموم، وجارٍ تسليم الموقع لمقاول التنفيذ، إضافة إلى دراسة بقية المواقع بالمحافظة للاستفادة منها بالتوازي مع حجم الطلب الموجود في بوابة الإسكان.