بالفيديو.. حي الوزيرية بجدة يغرق والسكان يناشدون خالد الفيصل التدخل

نايف السالم(صدى):

اشتكى المواطنين بحي الوزيرية في محافظة جدة، من حفرة عميقة تسببت فيها شركة الكهرباء أمام مستوصف علي ظافر على الطريق المؤدي إلى طريق مكة القديم، أدت إلى غرق الشوارع بالمياه وأحاطت بممتلكاتهم من كل جانب.

وناشد المواطنين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، عبر ” صدى “، للتدخل لحل المشكلة بعدما قدموا شكاوى لشركة المياه الوطنية ولم تحرك ساكنا.

وقال المواطنين لـ ” صدى “، إن الحفرة يزيد عمقها عن متر ونصف المتر، مشيرا إلى أنه يخشى سقوط أطفال الحي في الحفرة التي تسببت فيها شركة الكهرباء، موضحا أن المشروع تم توقيفه لسبب غير معلن وعلى الرغم من ذلك لم تفتح الطرق أمامهم برغم من توقف العمل بالموقع .