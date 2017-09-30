الإسكان: قادرون على حصر الأراضي البيضاء عبر الربط الإلكتروني

نايف السالم(صدى):

أكد مدير التسجيل ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء عبدالحميد الحماد، أن وزارة الإسكان قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم، التي لم يلتزم أصحابها بالتسجيل، وذلك عبر الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الحماد أن الوزارة ستستخدم إيرادات الرسوم للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، بما يدعم العرض في قطاع الإسكان لتقديم الحلول والمنتجات، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم تحصيل رسوم الأراضي عن طريق خدمة ” سداد “، عبر فروع البنوك، أو عبر أجهزة الصرف الآلي، أو المواقع الإلكترونية للبنوك.

وأشار الحماد إلى أن الوزارة خصصت 8 خدمات إلكترونية؛ لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي، وإتمام خدماتهم دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة.