فضيحة ” الطائرات الخاصة ” تطيح بوزير الصحة الأمريكي

واشنطن(صدى):

أجبر وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي توماس برايس، على تقديم استقالته أمس الجمعة، وسط فضيحة حول استخدامه طائرات خاصة مكلفة لرحلاته الحكومية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز، ” قدم وزير الصحة والخدمات الإنسانية توماس برايس استقالته في وقت سابق اليوم والرئيس قبلها “.

وجاء البيان بعد أقل من ساعة على قول ترامب للصحافيين إن برايس لم يعرض تقديم استقالته، لكن مصيره سيتقرر في وقت لاحق الجمعة.

ونقلت فرانس برس عن ساندرز ” يعتزم الرئيس تعيين دون جاي. رايت من فيرجينا ليخدم كوزير صحة بالوكالة ابتداءً من 29 سبتمبر “، وكان رايت يشغل منصب مساعد لوزير الصحة.

وكان موقع ” بوليتيكو ” الذي كشف القضية ذكر أن برايس قام بـ26 رحلة على الأقل منذ بداية العام، كلفت ما مجموعه 400 ألف دولار.

وأكدت وزارة الصحة أن الرحلات كانت ذات طابع حكومي، مدافعة بذلك عن شرعية النفقات، لكنها شملت أماكن يملك فيها برايس منازل.