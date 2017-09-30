الإطاحة بـ3 لصوص اقتلعوا صراف آلي في طريب

محمد بن طحيطح(صدى):

ألقت شرطة محافظة طريب بمنطقة عسير، القبض على ثلاثة اقتلعوا صراف آلي تابع لأحد المصارف المحلية في المحافظة باستخدام سيارة ” شاص “، قبل أن يتمكنوا من الهرب سريعا.

وأكدت مصادر، أن الجهات المعنية قامت بتحليل محتوى مقطع الفيديو المتداول عن الواقعة، وتم تحديد هوية الجناة والقبض عليهم، حيث اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة الصراف الآلي والهرب به إلى مكان مجهول، لافتةً إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات معهم ستجرى إحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.