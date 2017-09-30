سيدات جازان: السماح للمرأة بقيادة السيارة سيساهم في تعزيز دورها الإيجابي بالمجتمع

حسن الجعفري(صدى):

أكد عدد من الأكاديميات والإعلاميات والمواطنات بمنطقة جازان، أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء ، سيكون له دور إيجابي في تعزيز دور المرأة في المجتمع.

وقالت مساعدة وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، إن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة سيسهم في التغلب على العديد من الظروف الاجتماعية التي قد تواجهها المرأة السعودية فيوجد في مجتمعنا الأرامل والنساء اللاتي يواجهن مشاكل الوصول إلى مقر أعمالهن أو سد احتياجاتهن اليومية بسبب عدم وجود من يعولهن .

وأضافت: ” نحن نثق بقرارات حكومتنا الرشيدة الصادرة عن فكر حكيم ورؤية ثاقبة وتطلعات لمستقبل مشرق وواعد, ومما لا شك فيه أن صدور الأمر السامي للسماح للمرأة بقيادة السيارة سيتيح للمرأة دور كبير في التنمية الاقتصادية للمملكة , وسيدعم دور المرأة للمساهمة في تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية “.

وأوضحت مساعدة وكيل الجامعة أن الأمر الكريم يساهم في تعزيز دور المرأة الإيجابي للمساهمة في المجتمع ، مطالبة جميع فئات المجتمع بإعطاء مساحة كافية لتسهيل اندماج المرأة مع القيادة بسهولة ويسر وذلك بتهيأة كافة السبل والتسهيلات الممكنة , سائلة الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

ومن جانبها أكدت الإعلامية سعاد هبة أن العديد من السيدات قادرات على مواكبة التطور، موضحة أن قرار السماح لها للمرأة بقيادة السيارة سيساهم في حل بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة خصوصًا الموظفة التي تحتاج لسائق من أجل الذهاب للعمل والذي تدفع له مبالغ مالية عالية.

وقالت: ” لقد من الله علينا في هذه البلاد بقيادة رشيدة ذات رأي سديد، تسعى لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع والوطن بشكل عام , فمكنت المرأة وساندتها في جميع المجالات والتخصصات حتى أصبحت بفضل الله ثم فضل ولاة أمرنا شريكاً للرجل بكل ما يساهم في تنمية وتطوير هذا الوطن الغالي، مشيرة إلى أن القرار اشتمل على تغيير لائحة المرور وفق الضوابط الشرعية وهذا ما تسعى له القيادة الحكيمة بجميع قراراتها ” .

وشددت المواطنة فاطمة العامري على أن القرار السامي سيساهم في إحداث تغيير إيجابي مؤثر في حياة المرأة السعودية كما سيساهم في دعم تمكين المرأة السعودية ومنحها فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في تنمية المملكة والتواجد على خارطة المستقبل، عبر رؤية المملكة 2030 م , معبرةً عن فرحتها الغامرة بصدور هذا القرار الذي يدل على حكمة ولاة الأمر – أيدهم الله – وايمانهم بدور المرأة في المجتمع.