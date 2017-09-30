القبض على مواطن أطلق الرصاص على آخر بالجوف

سهو الهشال(صدى):

تعرض مواطن بالعقد الثاني من العمر للإصابة بفخذه الأيسر عن طريق سلاح ناري من مواطن آخر بالجوف.

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه ورد بلاغ لمركز شرطة قارا، مفاده تعرض مواطن لإطلاق النار، وعلى الفور انتقل رجال الضبط الجنائي من مركز شرطة قارا للموقع برفقة المختصين.

وتمكنت فرق الدوريات من ضبط الشخص الذي اطلق النار بالحي المجاور للموقع وتم ادخال المصاب المستشفى لعلاجه وحالته مستقره وتم إشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.