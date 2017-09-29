عبدالمجيد: حفلتي القادمة في المملكة بحضور العائلات

أماني الغامدي(صدى):

أكد الفنان عبد المجيد عبد الله عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن حفلته القادمة ستكون بالمملكة وبحضور العوائل، وهو ما يعد سابقة على مستوى الحفلات الغنائية التي يحضرها النساء للمرة الأولى.

وقال أحد متابعيه في حسابه الموثق على منصة التدوين المصغر الشهيرة، سأله وطالبه بحفلة في المملكة، ” الحفلة الجاية أكيد، بس هالمرة حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت، مملكتنا الغالية في عهد جديد يبشر بكل ما فيه خير والجاي أحلى “.

وعلق عليه عدد من مريدي حضور الحفلات الغنائية بالعائلات بالثناء على هذه الخطوة، وتساءلوا هل سيكون عبدالمجيد فعلاً أول فنان سعودي يغني أمام جمهور من الجنسين أم سيسبقه أحد.