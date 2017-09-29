بالصور.. النصر يتخطى الشباب بهدف فوزير
حقق النصر فوزاً مهما وغاليا على الشباب بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ” الملز ” مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل هدف النصر لاعبه المغربي محمد فوزير عند الدقيقة 67 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 9 نقاط في المركز الثالث في ترتيب الدوري ” موقتاً ” ، فيما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط.
مرسيدس[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
المباراه ممتعه بدأ الشباب يتعافى من الهزال الذي كان يعاني منه والنصر بدأنا نلمس فيه عناقه كالعاده القمم
وكالعاده عدد الاعبين متساوي والحكام أيضا مكتمل
هذه روح الفرق نتمنى التفوق لهم
مرسيدس[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 59 دقيقة
مبروك نادي النصر حضاً موفقاً لنادي الشباب العريق فقد عاد إلى مكانه الحقيقي كلاهما قدم مباراه كبيره كلاهما كبار ننتضر منكم المزيد من التفوق
هاشم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 45 دقيقة
أصبح الدفع الرباعي للأصفر الصغير عيني عينك 🙂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19385 ] نشر منذ 43 دقيقة
مبروك
مرسيدس[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 37 دقيقة
تحياتي للجمهور الواعي
النصر سوف اطلق عليه الكبير فليس الأقزام لهم مكان بيننا
الشباب سوف اطلق عليه الملك فاليث هو الأسد ويكنى بالملك
كلا جماهير الفريقين ماعندها تعصب
اهم شي الشباب تخلص من الهزال الذي كان يعاني منه كان الملك هزيل فالان سوف يسترد قوته