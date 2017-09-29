الدوحة تدفع 730 ألف ريال إلى مرتزق يمني لمهاجمة المملكة

طلال الضوي(صدى):

واصل رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب خالد محي الدين الشيباني، تناقضاته بالانتقال من مهاجمة الحوثيين ووصفهم بالإرهابيين إلى توجيه الاتهامات إلى المملكة والإمارات.

وفضح مصدر مطلع لصحيفة ” الوطن ” السعودية، سلوك الشيباني وعلاقته بالنظام القطري، بعدما كان يبحث عن وظيفة في السعودية تزيد من دخله الشهري، مشيراً إلى أن قطر اشترت المرتزق الشيباني بمبلغ 200 ألف دولار ” 731.250 ريالاً قطريًا ” لشن هجوم على السعودية، بدون وجه حق.

وكان الشيباني، أدلى بحوار صحفي لصحيفة ” الشرق ” القطرية نشر على حلقتين، وجه فيه اتهامات للسعودية والإمارات والتحالف العربي وعدد من المنظمات الدولية، مدافعاً عن قطر والحوثيين، بما يتناقض مع تصريحات سابقة.

وقال المصدر المطلع، إن ” الشيباني وصف في لقاءات سابقة مسجلة عبر عدد من القنوات، الحوثيين بالإرهابيين، وتحدث عن تنظيم القاعدة في اليمن وتزايده، كما حذر من وصول عناصر الإرهاب إلى السعودية ودول أخرى ” .

ويعد الشيباني أحد أبرز أولئك المرتزقة المرتهنين لنظام قطر، حيث منحته الدوحة مبلغ 200 ألف دولار كتحسين وضع، وتلا ذلك دعمه بمبالغ مقطوعة ودورة في اللغة الإنجليزية لمدة 6 أشهر، ثم منحه مبلغاً كبيراً قام من خلاله بفتح مكتب في أوسلو، للعمل من هناك ضد التحالف العربي.