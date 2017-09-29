الدوحة تدفع 730 ألف ريال إلى مرتزق يمني لمهاجمة المملكة
واصل رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب خالد محي الدين الشيباني، تناقضاته بالانتقال من مهاجمة الحوثيين ووصفهم بالإرهابيين إلى توجيه الاتهامات إلى المملكة والإمارات.
وفضح مصدر مطلع لصحيفة ” الوطن ” السعودية، سلوك الشيباني وعلاقته بالنظام القطري، بعدما كان يبحث عن وظيفة في السعودية تزيد من دخله الشهري، مشيراً إلى أن قطر اشترت المرتزق الشيباني بمبلغ 200 ألف دولار ” 731.250 ريالاً قطريًا ” لشن هجوم على السعودية، بدون وجه حق.
وكان الشيباني، أدلى بحوار صحفي لصحيفة ” الشرق ” القطرية نشر على حلقتين، وجه فيه اتهامات للسعودية والإمارات والتحالف العربي وعدد من المنظمات الدولية، مدافعاً عن قطر والحوثيين، بما يتناقض مع تصريحات سابقة.
وقال المصدر المطلع، إن ” الشيباني وصف في لقاءات سابقة مسجلة عبر عدد من القنوات، الحوثيين بالإرهابيين، وتحدث عن تنظيم القاعدة في اليمن وتزايده، كما حذر من وصول عناصر الإرهاب إلى السعودية ودول أخرى ” .
ويعد الشيباني أحد أبرز أولئك المرتزقة المرتهنين لنظام قطر، حيث منحته الدوحة مبلغ 200 ألف دولار كتحسين وضع، وتلا ذلك دعمه بمبالغ مقطوعة ودورة في اللغة الإنجليزية لمدة 6 أشهر، ثم منحه مبلغاً كبيراً قام من خلاله بفتح مكتب في أوسلو، للعمل من هناك ضد التحالف العربي.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يعادي هذا الوطن الحبيب
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34562 ] نشر منذ 1 ساعة
خيبهم الله وخيب آمالهم ,,
هاشم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 40 دقيقة
ما يعيش في اوسلو بدون قات هههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4460 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههه. طيب خَلِه يجتَـر تِبِن بَدَل ألقات .ههههههه.