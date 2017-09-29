خلفان: قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة يخرس الأفواه
أكد النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، أن قرار المملكة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يخرس الأفواه، مشيرا إلى أنه كان في الأمم المتحدة بجنيف عام 2007 وانتقد أحدهم هذا الأمر.
وكشف في معرض تعليقه على الأمر السامي أنه لا يسمح لبناته وزوجته بقيادة المركبة، مؤكدا أنهن مقتنعات بأن القيادة وجع رأس، على حد قوله، رغم ما نعيشه من انفتاح في مدينة دبي.
ووصف خلفان قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأنه قرار ممتاز، مشيرا إلى أن من يريد له الحق ومن لا يريد فهو حر.
وتابع: ” إن المرأة السعودية ستظل هي المرأة المحتشمة التي عرفها الجميع بحرصها على القيم الإسلامية والعربية رغم قيادتها للسيارة، ثقافة المرأة في المملكة رفيعة ” .
رياض[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
ياخلفان الله يصلحك ويهديك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20141 ] نشر منذ 5 ساعات
أستغربت أنه ماطلع يتكلم عن الموضوع
وقلت غررررييييييييبه
بس أخيرآ هرج
عمومآ العم ضاحي مثل جحا
إن عزمته أو ماعزمته
جاي جاي😂😂😂😂😂😂😂
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5646 ] نشر منذ 4 ساعات
والله يا هو قرار جلط ناس كثير من يوم القرار وهم منخنقين
نورة[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 ساعات
مع قيادة المراءة للسيارة فيه حريم محتاجين وحدة مطلقه ومعها بنات من يوديها للسوق او المستشفى اخوانها يقولون لها هذولا عيال الناس وش تسوي كمان بنت مالها اخوان ابوها توفى من يوديها لمشاويرها الضروريه اعمام مالها وخوالها يقولون لها انت بنت الناس مانوديك ولا نجيبك وين تروح يستغلونها اهل الاهواء السواقين لاتسوق وتنحل مشكلتها ~~~~~~~~~~~~~~~~
انا مع القيادة بشرطيكون ع 40 واكثر اصغر لا
نورة[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 ساعات
بين الماضي والحاضر زمان المرة معززة مكرمه ان بغت مكان هذا اخوها وهذا عمها وهذا خالها اما اليوم ماينفعها غير زوجها او ابوها غيرهم مالنا دخل ف بنت الناس معاد احد ينفع احد
اقترب للناس عذابهم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 31 دقيقة
العلم ي ابوخلفان .وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120)
صدق الله العظيم.