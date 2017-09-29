خلفان: قرار السماح للسعوديات بقيادة السيارة يخرس الأفواه

عادل الحربي(صدى):

أكد النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، أن قرار المملكة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يخرس الأفواه، مشيرا إلى أنه كان في الأمم المتحدة بجنيف عام 2007 وانتقد أحدهم هذا الأمر.

وكشف في معرض تعليقه على الأمر السامي أنه لا يسمح لبناته وزوجته بقيادة المركبة، مؤكدا أنهن مقتنعات بأن القيادة وجع رأس، على حد قوله، رغم ما نعيشه من انفتاح في مدينة دبي.

ووصف خلفان قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأنه قرار ممتاز، مشيرا إلى أن من يريد له الحق ومن لا يريد فهو حر.

وتابع: ” إن المرأة السعودية ستظل هي المرأة المحتشمة التي عرفها الجميع بحرصها على القيم الإسلامية والعربية رغم قيادتها للسيارة، ثقافة المرأة في المملكة رفيعة ” .