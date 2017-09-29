” الغذاء والدواء ” تخفض السكر والملح في المواد الغذائية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، إطلاق الخطة الاستراتيجية للغذاء الصحي بالمملكة، وذلك إنطلاقاً من رؤية السعودية 2030، لبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي.

وكشف الجضعي، في بيان عبر تويتر، أن فريقا علمي متخصص وبالتعاون مع وزارة الصحة قام بمراجعة الأبحاث، والتجارب العالمية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ودراسة الاحتياج الوطني، وأنه تم إقرار الخطة بتنسيق ودعم من الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الغذاء والدواء، ومشاركة المسؤولين والمختصين بوزراة الصحة.

وبين أن الاستراتيجية تركز على جوانب أساسية أثبتت الدراسات أثرها الكبير على تحسين الصحة العامة وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة ملامح الخطة، مفيداً أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها يوم الأحد المقبل.

وأوضخ أن أبرز الملامح: تخفيض محتوى السكر في المنتجات الغذائية، وإضافة السكر المضاف ضمن البيانات التغذوية الإلزامية على المنتجات الغذائية، وتخفيض الملح في المنتجات الغذائية.

وتشمل وضع حد أعلى للملح في الخبز، وتخفيض الدهون في المنتجات الغذائية، وتقليل استخدام الدهون المهدرجة في الصناعات الغذائية، إلى الوصول لمنع استخدامه.، ومراجعة سياسة تدعيم المنتجات الغذائية بالفيتامينات والمعادن.

وتابع: أبرز ملامح الخطة أيضاً هو إلزام المطاعم والمقاهي بوضع السعرات الحرارية للوجبات والمشروبات، واستخدام نظام ” الإشارة الضوئية ” (أخضر، أصفر، أحمر) على المنتجات لبيان نسب السكر والملح والدهون، ليتخذ المستهلك قراره، مشيراً أن توعية المستهلك والمجتمع بالغذاء الصحي ستشمل برامج وحملات توعوية وتقديم الإستشارات التغذوية.