بالفيديو.. مواطنة تقود سيارتها بالرياض قبل تطبيق الأمر السامي
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطنة تقود سيارتها أمام أحد فنادق الرياض، وذلك قبل بدء تطبيق الأمر السامي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.
وأظهر مقطع الفيديو، الموطنه وهي تركب السيارة ثم تقودها أمام في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس جاهزيتها لاستقبال النساء الراغبات في الحصول على رخصة القيادة وفق نظام المرور.
سيف[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 5 ساعات
مستعجله بكرة تتعبي هههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20132 ] نشر منذ 5 ساعات
معد يحتاج رخصة
الوضع اذا انفلت انفلت
لاتتعب نفسك ولا شي🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4462 ] نشر منذ 4 ساعات
في التأني السلامة وفي العجله الندامه . ليه مستعجله يا خاله .؟😠.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1383 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشكله اذا شبت ,,
زائر[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
دربك خضر
هههه[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 31 دقيقة
قلع وجهها
زائر[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 20 دقيقة
اتمني يمنع السفر الي مدينة طنجه الواحد يروح مسلم يرجع علماني ملحد زنديق .