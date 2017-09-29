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بالفيديو.. مواطنة تقود سيارتها بالرياض قبل تطبيق الأمر السامي

بالفيديو.. مواطنة تقود سيارتها بالرياض قبل تطبيق الأمر السامي
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطنة تقود سيارتها أمام أحد فنادق الرياض، وذلك قبل بدء تطبيق الأمر السامي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

وأظهر مقطع الفيديو، الموطنه وهي تركب السيارة ثم تقودها أمام في فندق الريتز كارلتون في الرياض.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس جاهزيتها لاستقبال النساء الراغبات في الحصول على رخصة القيادة وفق نظام المرور.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 5 ساعات

مستعجله بكرة تتعبي هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4462 ] نشر منذ 4 ساعات

في التأني السلامة وفي العجله الندامه . ليه مستعجله يا خاله .؟😠.

[ عدد التعليقات: 1383 ] نشر منذ 2 ساعتين

مشكله اذا شبت ,,

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة

دربك خضر

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 31 دقيقة

قلع وجهها

[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 20 دقيقة

اتمني يمنع السفر الي مدينة طنجه الواحد يروح مسلم يرجع علماني ملحد زنديق .

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