بالفيديو.. مواطنة تقود سيارتها بالرياض قبل تطبيق الأمر السامي

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطنة تقود سيارتها أمام أحد فنادق الرياض، وذلك قبل بدء تطبيق الأمر السامي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة.

وأظهر مقطع الفيديو، الموطنه وهي تركب السيارة ثم تقودها أمام في فندق الريتز كارلتون في الرياض.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس جاهزيتها لاستقبال النساء الراغبات في الحصول على رخصة القيادة وفق نظام المرور.