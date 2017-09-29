صاحب فيديو ” التهديد بالحرق ” يعتذر للسعوديات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد للشاب الذي نشر تهديدًا للسيدات المتعطلات على الطرق بـ ” الحرق” ، بعد صدور الأمر السامي بالسماح لنساء المملكة بقيادة السيارة، مساء الثلاثاء (26 سبتمبر 2017).
وقدم الشاب اعتذاره لكل مشاهدي تهديده المصور، مؤكدًا أنه جاء في إطار ” الطقطقة ” والمزاح، ولم يقصد منه مطلقًا إيذاء نساء الوطن.
وكان النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد وجه بالقبض على الشاب صاحب التهديد، وهو ما نفذته شرطة المنطقة الشرقية على الفور في مسقط رأسه بمحافظة حفر الباطن.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن المملكة أو التحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة، وشددت على القيام بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34558 ] نشر منذ 1 ساعة
الطاقيه طارت ,, بس ويش راح يطير من بعدها ياترى ؟؟
زائر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه خل الهياط ينفعك
شيخين١[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 59 دقيقة
والله العظيم انهم اجلدوك وعلموك الطريق الصحيح الي بتمشي علية يا التفخه
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5645 ] نشر منذ 49 دقيقة
اي حلف نصدقه الحرق والا حلف الاعتذار هههههههه شكله خاف ابو طاقية مسوي شنب على قرارات ابو فهد 🤣🤣🤣😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20128 ] نشر منذ 47 دقيقة
قايل لكم شايف طاقيته جالسه تورور اليوم ف الفضاء
شكل الكفوف ساااااااخنه اوي😂😂😂😂
عبدالله ال مطر[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 44 دقيقة
طلع من حقين الحفر طقعان الذنب سبيل وقاعد يهدد خلق الله
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 12 دقيقة
الخوف قطاع القلوب , بعض الناس يخور شروي غروي على الوسائط ويضن انه في منأى عن المسائله ولن يصلو اليه طالع مسلسل CSI تفهم المقصود يعني الوسائل الموجودة لم تعد خيال علمي وقصص افلام ,مجرد وجود جوال او شريحة بيانات ومقطع فديو ايها الذكي يكفي لكي يصلو اليك ؟؟؟؟!!!!