صاحب فيديو ” التهديد بالحرق ” يعتذر للسعوديات

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد للشاب الذي نشر تهديدًا للسيدات المتعطلات على الطرق بـ ” الحرق” ، بعد صدور الأمر السامي بالسماح لنساء المملكة بقيادة السيارة، مساء الثلاثاء (26 سبتمبر 2017).

وقدم الشاب اعتذاره لكل مشاهدي تهديده المصور، مؤكدًا أنه جاء في إطار ” الطقطقة ” والمزاح، ولم يقصد منه مطلقًا إيذاء نساء الوطن.

وكان النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد وجه بالقبض على الشاب صاحب التهديد، وهو ما نفذته شرطة المنطقة الشرقية على الفور في مسقط رأسه بمحافظة حفر الباطن.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن المملكة أو التحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة، وشددت على القيام بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة.