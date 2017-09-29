ولي العهد يوجه بنقل ” رحيمي ” لأحد المستشفيات المتخصصة بجدة
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بنقل الناقد الرياضي المعروف د. مدني رحيمي إلى أحد المستشفيات المتخصصة بجدة وعلاجه عقب تعرضه لجلطة صباح أمس الأول.
يأتي ذلك تجسيدا لاهتمام سمو ولي العهد بالرياضيين ورعايته الدائمة لهم والوقوف معهم وتلمس احتياجاتهم.
مغرد[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير سباق للخير يا بو سلمان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34558 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياولي العهد الأمين ,,