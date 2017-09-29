” فرهاد عمر ” يصف أردوغان بالنفاق

أنقرة(صدى):

انتقد المستشار لدى الأمانة العامة لجامعة دول العربية‎ الإعلامي ‎فرهاد عمر، عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، أسلوب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووصفة بالمنافق.

وكتب ” فرهاد ” ، لنرى نفاق اوردغان وشلته ..حصار قطر مخالف لدين الإسلامي وحصار إقليم كردستان في خدمة الإسلام والمسلمين .. أعوذ بالله من النفاق ” .