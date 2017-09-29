” فرهاد عمر ” يصف أردوغان بالنفاق
انتقد المستشار لدى الأمانة العامة لجامعة دول العربية الإعلامي فرهاد عمر، عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، أسلوب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووصفة بالمنافق.
وكتب ” فرهاد ” ، لنرى نفاق اوردغان وشلته ..حصار قطر مخالف لدين الإسلامي وحصار إقليم كردستان في خدمة الإسلام والمسلمين .. أعوذ بالله من النفاق ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34562 ] نشر منذ 5 ساعات
دنيا مشقلبه يافرهاد ,,
نورة[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 35 دقيقة
الاكراد يستاهلون ماجاهم اشرار لعلهم بذا الحال واردى يكرهون العرب بسبب مجزرة حلبجة ف العراق