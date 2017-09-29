  • الجمعة 29

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ” فرهاد عمر ” يصف أردوغان بالنفاق

” فرهاد عمر ” يصف أردوغان بالنفاق

” فرهاد عمر ” يصف أردوغان بالنفاق
أنقرة(صدى):

انتقد المستشار لدى الأمانة العامة لجامعة دول العربية‎ الإعلامي ‎فرهاد عمر، عبر حسابة الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، أسلوب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووصفة بالمنافق.

وكتب ” فرهاد ” ، لنرى نفاق اوردغان وشلته ..حصار قطر مخالف لدين الإسلامي وحصار إقليم كردستان في خدمة الإسلام والمسلمين .. أعوذ بالله من النفاق ” .


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 34562 ] نشر منذ 5 ساعات

دنيا مشقلبه يافرهاد ,,

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 35 دقيقة

الاكراد يستاهلون ماجاهم اشرار لعلهم بذا الحال واردى يكرهون العرب بسبب مجزرة حلبجة ف العراق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *