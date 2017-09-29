” الإفتاء ” : الاستغاثة بالأموات والنياحة في ” عاشوراء ” شركيات
وجهت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على أنه لا يجوز تخصيص يوم عاشوراء لعمل طعام ولا إظهار زينة وتطيب وتجمل ولا صدقة ولا غير ذلك، كما يفعله المبتدعة، كما لا يجوز جعله يوم حزن ونياحة كما تفعله الشيعة.
وأفادت ” الإفتاء ” أن المشروع في هذا اليوم صيامه، وصيام يوم قبله أو يوم بعده، كما صامه النبي ﷺ وأمر بصيامه وصيام يوم قبله أو بعده مخالفة لليهود.
كما حذرت اللجنة من وسائل الشرك والخرافات والضلالات، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في هذا اليوم وغيره، مؤكدة على وجوب اعتقاد بطلانها، داعية إلى عدم الالتفات لها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20128 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله حن عندنا ف المملكة العربية السعودية
وعي فمثل هذي الأمور
والله لو تشوفون الناس فبعض الدول
شفتهم بأم عيني ودخلت معهم وجلست اهزز راسي مثلهم
لو ماتسوي مثلهم اذبحوك
بكاء ولطم ونياحه
ويشقق جسمه باالسيف ولا بسكين
ويشقق ثيابه
طبعآ هذا الي دافعين له
علشان يسوي هاالسوايا
الباقين يكتفي بهز الرؤوس ولطم الخدود
لدرجة قلت ف خاطري لو أنا هاالميت لأقوم اتوطى ببطونهم
كلام فاضي🤔
مغرد[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله يوم عا شورا بالشرقيه روح سوق الخضره ما تحصل لا خص ولا جرجير ولا كراث يا خذونه للا حتفال بيوم عا شورا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34558 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت بعض الربع يفهمون هذا الشي ويتوبون عن شركياتهم ومنادات الاموات والتوسل بهم ,,