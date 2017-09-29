” كبار العلماء ” تكشف حكم استخدام وسائل التواصل في الرؤية الشرعية لـ ” المخطوبة “
أكد المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري أن الرؤية أو النظرة الشرعية من الخاطب إلى المخطوبة ليست من الأمور الواجبة أو المستحبة، وإنما هي من الأمور المباحة.
وأشار إلى أنه لا حرج في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق النظرة الشرعية بين الفتاة وخاطبها، ولكن بشرط معين.
وأشار ” الشثري ” في رده على سائلة من خلال برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة ” ، أنه إذا كان الشخص سيطالع الصورة عبر هذه الوسائط لمرة واحدة ثم تختفي الصورة بعدها فلا حرج في ذلك .
وأضاف أما إذا الوسيلة المستخدمة للرؤية تُبقي الصورة وتحفظها، فإنه لا يوصي بفعل ذلك، لأن بقاء الصورة عند الخاطب قد يترتب عليه ما يترتب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34538 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ..
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1109 ] نشر منذ 3 ساعات
يازمن ليه
العوفي[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 2 ساعتين
والمشكله اذ احتفظ في الصورة ثم بعد كم يوم وزعها على رفقاه وقامو في نشر صور الفتاه الضعيفه
من يكون الاثم عليه يالشيخ ومن بيكون الدعاء عليك يالشيخ الانك انت السبب في السماح لها والمجيز بإرسال صورها بهذا لحال
يكون الاثم وألوم عليك يالشيخ الانك انت المتسبب في السماح بعرض صورتها للخطيب ومأكل خطيب ثقه او يمكن يحصل خلاف قبل ان تتم الخطوبه وبعد يحصل نشر الصور وتوزيعها ذئاب البشر
النظره المباحه تكون بالعين وبحضور والي البنت ويكون بعد الاتفاق على الشروط
بس انت يشيخ فتحت باب تكون سلبياته على الفتاه واهلها
تق الله والاتفتح لناس باب في هذا لجانب النظره الشرعيه معروفه
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 2 ساعتين
ادعوا لي لسعة ماتزوجت
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 1 ساعة
قال تعالى(بَلِ الْأِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ )
“قدرتُ مرة على لذة ظاهرها التحريم، وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد، فجاهدت النفس فقالت: أنت ما تقدر فلهذا تترك! فقارِبِ المقدورَ عليه، فإذا تمكنتَ فتركتَ، كنت تاركاً حقيقة! ففعلتُ وتركتُ،
ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه نفسي الجواز ـ و إن كان الأمر يحتمل ـ فلما وافقتها أثّر ذلك ظلمه في قلبي؛ لخوفي أن يكون الأمر محرماً، فرأيت أنها تارةً تقوى عليّ بالترخص والتأويل، وتارةً أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع، فإذا ترخصتُ لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظوراً، ثم أرى عاجلاً تأثير ذلك الفعل في القلب، فلما لم آمن عليها بالتأويل،… الشاهد… فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن، وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملاً ومؤدياً إلى ما لا يجوز “
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20120 ] نشر منذ 1 ساعة
أقول ي سمي
مسييييت ب الخير🤗