أول صورة لـ ” نمس باب الحارة ” بعد الخروج من السجن

نورة الشهري(صدى):

نشر الفنان السوري مصطفى الخاني الذي اشتهر بدور ” النمس ” في المسلسل السوري الشهير ” باب الحارة ” عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، أول صورة له بعد خروجه من السجن تجمعه مع أصدقاء فيما يبدو أنها دعوة عشاء.

وخرج الخاني من السجن قبل أيام قليلة، بعد أن أمضى فيه حوالي عشرة أيام، بعد دعوى قضائية رفعها ضده والد زوجته الدكتور بشار الجعفري بتهمة القدح والذم والتشهير لنجله على فيسبوك.

وكتب الخاني على حسابه الخاص على ” فيسبوك ” بعد خروجه من السجن: ” لم أسكت في حياتي عن خطأ، ولن أسكت عن الخطأ ما حييت، أيًّا كان مُقترفه، ومهما كان الثمن، هكذا عرفتموني دائمًا، وهذا ما ستؤكده لكم الأيام القادمة … شكرًا من القلب.. محبتكم أغلى ما أملك ” .