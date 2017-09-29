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بنوك محلية تدرس دمج الرجال والنساء في فروع موحدة

بنوك محلية تدرس دمج الرجال والنساء في فروع موحدة
حمود العنزي(صدى):

تعتزم عدد من البنوك المحلية دمج العمل في فروع موحدة للرجال والنساء بدلا عن تخصيص أقسام نسائية مستقلة.

ويأتي القرار من قبل البنوك لترشيد الإنفاقات والمصاريف بفتح عدة فروع من أجل تقديم خدمات مخصصة للجنسين.

وأشارت مصادر إلى أن عدد من شركات الاتصالات تدرس تطبيق هذا القرار بدمج العمل في فروع الاتصالات.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات

تلعبون ع الناس
دمج يعني اختلاط
قولها اختلاط
لان الدمج له معانى اخرى

باقي الجامعات وكذا تطورنا
واستحقينا عذاب الله

لعنكم الله

[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 3 ساعات

حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين

قدهى لزت ادمج على كيفك

[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يهبها في وجيهكم إن كانت نيتكم سيئة

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا في الوقت الحالي النظام المصرفي لايشجع لعمل المرأة وهي في فرع مستقل فما بالك بالاختلاط … جميع الخطط اتضحت وهي سلخ المرأة من سترها الذي اكرمها الله به .. فأسأل الله ان يحمينا من الفتن او ان يعجل بالساعة

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