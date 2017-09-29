بنوك محلية تدرس دمج الرجال والنساء في فروع موحدة

حمود العنزي(صدى):

تعتزم عدد من البنوك المحلية دمج العمل في فروع موحدة للرجال والنساء بدلا عن تخصيص أقسام نسائية مستقلة.

ويأتي القرار من قبل البنوك لترشيد الإنفاقات والمصاريف بفتح عدة فروع من أجل تقديم خدمات مخصصة للجنسين.

وأشارت مصادر إلى أن عدد من شركات الاتصالات تدرس تطبيق هذا القرار بدمج العمل في فروع الاتصالات.