الهواتف الذكية تصيب بالسرطان

نورة الشهري(صدى):

كشف العلماء أن استخدام الهواتف الذكية قد يسبب الإصابة بسرطان الغدد اللعابية، وخاصة عند القرويين والمناطق النائية التي يتم فيها استخدام معدات أكثر قوة لتشغيل الشبكة.

واكتشف علماء الفسيولوجيا أن التكلم المتكرر عبر الهاتف المحمول يزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان الغدد اللعابية بنسبة 50%.

ويزداد الخطر بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في القرى والمناطق النائية، وذلك بسبب استخدام أجهزة أكثر قوة مما هي عليه في المدن لتوفير الاتصال، وبالتالي إشعاعات أكثر ونسبة أعلى في الإصابة بالمرض.