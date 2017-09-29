بعد السماح لهن بالقيادة.. صور سيارات أشهر السيدات السعوديات
على الرغم من أن القوانين في المملكة قبل قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ، كانت تمنع حصول المرأة على رخصة قيادة ، إلا أنها لم تكن تمنعها من اقتناء أي سيارة ترغب في الحصول عليها.
ومن بين السعوديات اللاني أقتنين العديد من السيارات ، أشهرهن والإعلامية لجين عمران وشقيقتها أسيل والمغنية وعد والأميرة أميرة الطويل، بالإضافة إلى بعض الممثلات السعوديات اللواتي يقمن في السعودية أو خارجها، أو تلك اللواتي ينحدرن من أصول سعودية.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 9 ساعات
متجنسات والله مايشرفنا انهن سعوديات بس ايش نقول غير الحمد لله على الستر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34562 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب ..
رعد ***[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 9 ساعات
جاك يامهنى ماتمنى الله يسهل طريقكن
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4460 ] نشر منذ 9 ساعات
. طـــــــــــــــــــــــــ😊(❁´◡`❁)😊ــــــــــــــــــــــــيب .
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 9 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14751 ] نشر منذ 9 ساعات
حلوين 😍
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 9 ساعات
أمثالكم شوهوا سمعة المرأة بصفه عامه و السعوديات بصفة خاصة ه الاستعراض بالسيارات الغالية والتبرج والسفور تفكرون كل بنت سعودية الأصل والفصل بتسوي زيكم لا تربية ولا اهل ولارادع هذي الضروريات الي تطالب بها السعوديات للقيادة الاستعراض والتفاخر أغلب الأسر السعوديه ما هم قادرين يشترون سيارة ولدهم الجامعي والأكثر ما عندهم سيارة و البيت أجار المفروض على هذا الاستعراض والمخالفة قبل تنفيذ القرار تحاربون وتسحب الجنسية منكم روحوا استعرضوا في بلادكم الاصليه و ريحونا البنت السعودية راح تقود السيارة بس بدون تبرج واستعراض محافظة على حجابها وفي الضرورة والحاجة فقط والله الموفق
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1109 ] نشر منذ 8 ساعات
لايمثلون السعوديات
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2651 ] نشر منذ 8 ساعات
كلهم طروش واللي رافضه
لاحيا ولاحشيمه
سعيدان بن غريب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات
مزز لبى خراطيش قلوبهن الا راعية الصورة الاخيرة مهما سوت من عمليات خشيمها يفضحها انها كوينينه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20131 ] نشر منذ 7 ساعات
البنات أذواقهن رفييييعه غ السيارات والأكسسوارات
ياحليلك ي راع الكرسيده
ضااااع سوقك😂😂😂😂😂
X[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 5 ساعات
كل واحد حر في سيارته وحر في سواقته وحر في املاكه … اللهم اعطهم خيرها وارزقنا كما رزقتهم
العدناني[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 5 ساعات
سمحوا بالقيادة بس مو التكشف وخلع الحجاب
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 31 دقيقة
الحمدلله انا معي كامري ؛(