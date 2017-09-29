بعد السماح لهن بالقيادة.. صور سيارات أشهر السيدات السعوديات

نورة الشهري(صدى):

على الرغم من أن القوانين في المملكة قبل قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ، كانت تمنع حصول المرأة على رخصة قيادة ، إلا أنها لم تكن تمنعها من اقتناء أي سيارة ترغب في الحصول عليها.

ومن بين السعوديات اللاني أقتنين العديد من السيارات ، أشهرهن والإعلامية لجين عمران وشقيقتها أسيل والمغنية وعد والأميرة أميرة الطويل، بالإضافة إلى بعض الممثلات السعوديات اللواتي يقمن في السعودية أو خارجها، أو تلك اللواتي ينحدرن من أصول سعودية.