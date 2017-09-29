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  3. بعد السماح لهن بالقيادة.. صور سيارات أشهر السيدات السعوديات

بعد السماح لهن بالقيادة.. صور سيارات أشهر السيدات السعوديات

بعد السماح لهن بالقيادة.. صور سيارات أشهر السيدات السعوديات
نورة الشهري(صدى):

على الرغم من أن القوانين في المملكة قبل قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ، كانت تمنع حصول المرأة على رخصة قيادة ، إلا أنها لم تكن تمنعها من اقتناء أي سيارة ترغب في الحصول عليها.

ومن بين السعوديات اللاني أقتنين العديد من السيارات ، أشهرهن والإعلامية لجين عمران وشقيقتها أسيل والمغنية وعد والأميرة أميرة الطويل، بالإضافة إلى بعض الممثلات السعوديات اللواتي يقمن في السعودية أو خارجها، أو تلك اللواتي ينحدرن من أصول سعودية.


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14 تعليق

[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 9 ساعات

متجنسات والله مايشرفنا انهن سعوديات بس ايش نقول غير الحمد لله على الستر

[ عدد التعليقات: 34562 ] نشر منذ 9 ساعات

طيب ..

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 9 ساعات

جاك يامهنى ماتمنى الله يسهل طريقكن

[ عدد التعليقات: 4460 ] نشر منذ 9 ساعات

. طـــــــــــــــــــــــــ😊(❁´◡`❁)😊ــــــــــــــــــــــــيب .

[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 9 ساعات

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 9 ساعات

أمثالكم شوهوا سمعة المرأة بصفه عامه و السعوديات بصفة خاصة ه الاستعراض بالسيارات الغالية والتبرج والسفور تفكرون كل بنت سعودية الأصل والفصل بتسوي زيكم لا تربية ولا اهل ولارادع هذي الضروريات الي تطالب بها السعوديات للقيادة الاستعراض والتفاخر أغلب الأسر السعوديه ما هم قادرين يشترون سيارة ولدهم الجامعي والأكثر ما عندهم سيارة و البيت أجار المفروض على هذا الاستعراض والمخالفة قبل تنفيذ القرار تحاربون وتسحب الجنسية منكم روحوا استعرضوا في بلادكم الاصليه و ريحونا البنت السعودية راح تقود السيارة بس بدون تبرج واستعراض محافظة على حجابها وفي الضرورة والحاجة فقط والله الموفق

[ عدد التعليقات: 2651 ] نشر منذ 8 ساعات

كلهم طروش واللي رافضه
لاحيا ولاحشيمه

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات

مزز لبى خراطيش قلوبهن الا راعية الصورة الاخيرة مهما سوت من عمليات خشيمها يفضحها انها كوينينه

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 5 ساعات

كل واحد حر في سيارته وحر في سواقته وحر في املاكه … اللهم اعطهم خيرها وارزقنا كما رزقتهم

[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 5 ساعات

سمحوا بالقيادة بس مو التكشف وخلع الحجاب

[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 31 دقيقة

الحمدلله انا معي كامري ؛(

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