مدير جامعة الملك سعود : 4500 موقف جاهزة للمنسوبات

سعيد العجل(صدى):

اكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ان المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود جاهزة لتطبيق القرار السامي الكريم بالسماح بقيادة المرأة للسيارة‬⁩ باكثر من 4500 موقف للطالبات والمنسوبات.

العمر نوه بمضامين صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة للمجتمع السعودي.

واكد العمر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – يحرصون دوماً على توفير سبل الرفاه والعيش الكريم لأفراد المجتمع كافة، وقد أدرك الملك المفدى يحفظه الله- أن المرأة السعودية فِي ظل المتغيرات الحالية المحيطة بها تحتاج إلى ما يسهل سبل عيشها ومنحها سهولة في الحركة والانتقال لتسهم في تشييد حاضر ومستقبل المملكة وفق رؤية 2030.

وأضاف العمر إن هذا الأمر السامي الكريم جاء للصالح العام ومواكبا للتطلعات الاقتصادية التي تصبو إليها المملكة حيث ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز نشاط العديد من قطاعاته، كما انه سيحقق للمرأة السعودية مكاسب مادية كبيرة ويؤدي إلى توسيع مشاركتها في سوق العمل.

وسأل مدير جامعة الملك سعود الله عز وجل أن يمدّ في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله-، ويسدد على طريق الخير خطاهما ويعينهما على ما يبذلونه للوطن وأهله، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الثغور.