تركيا: سنوجه إجراءاتنا ضد من قرر الاستفتاء ولا نستهدف المدنيين

أنقرة(صدى):

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، إن إجراءات تركيا للرد على استفتاء إقليم كردستان العراق على الاستقلال لن تستهدف إلا من قرروا إجراءه.

وأوضح يلدريم في كلمة بإقليم جاناكالي بشمال غرب تركيا، أن أنقرة لن تجعل المدنيين الذين يعيشون في شمال العراق يدفعون ثمن الاستفتاء.

وتوعدت أنقرة باتخاذ خطوات اقتصادية وأمنية وسياسية ردا على الاستفتاء.

وقال رئيس الوزراء التركي ” إن أنقرة لن تتوانى عن الرد بأقسى ما يكون على أي تهديد لأمنها القومي عند الحدود، لكنه ليس خيارها الأول، وذلك بعد الاستفتاء الذي أجراه أكراد العراق على الانفصال هذا الأسبوع “.

وكشف يلدريم أن هناك احتمالاً لعقد اجتماع عراقي تركي إيراني لبحث استفتاء كردستان.

من جانبه، قال بكر بوزداج، نائب رئيس وزراء تركيا، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة التركية أنهت تدريب مقاتلي البيشمركة الكردية العراقية، وإنها ستتخذ خطوات أخرى رداً على استفتاء الانفصال.

وقال بوزداج، وهو أيضاً المتحدث باسم الحكومة في مقابلة مع قناة (تي جي ار تي)، إن تركيا عازمة على إجراء تعاملاتها مع الحكومة المركزية في بغداد بعد استفتاء كردستان العراق. وأضاف أن رئيسي وزراء البلدين سيجتمعان قريباً.