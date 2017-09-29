بالفيديو.. رد فعل شيخ قارئ أحضر منافسه فريق للتهليل له في عزاء

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد غضب شيخ قارئ، بعدما فوجئ بقارئ آخر يدخل العزاء بصحبة فريق كامل للتهليل له أثناء القراءة.

وظهر الشيخ في الفيديو وهو يتساءل بغضب : ” إنتوا جايين فرقة ولا إيه؟ ” ، وحذرهم بحسم قائلا ” اللى هيتنفس فيكم وهو بيقرأ هعمل مشكلة.. أنا بأنبه الفرقة دي تقعد تسمع قرآن وبس ” .