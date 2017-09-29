بالفيديو.. رد فعل شيخ قارئ أحضر منافسه فريق للتهليل له في عزاء
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد غضب شيخ قارئ، بعدما فوجئ بقارئ آخر يدخل العزاء بصحبة فريق كامل للتهليل له أثناء القراءة.
وظهر الشيخ في الفيديو وهو يتساءل بغضب : ” إنتوا جايين فرقة ولا إيه؟ ” ، وحذرهم بحسم قائلا ” اللى هيتنفس فيكم وهو بيقرأ هعمل مشكلة.. أنا بأنبه الفرقة دي تقعد تسمع قرآن وبس ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4421 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه😁. كلامه صحيح .وصوته جميل بس ماسمعنا صوت ألمنافس .؟😂.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34520 ] نشر منذ 57 دقيقة
هههههههه امورهم امور ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1058 ] نشر منذ 26 دقيقة
اضرب في المليان يا شيخ