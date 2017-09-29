إعلانات مزيفة لتعليم السعوديات القيادة في البحرين
أطلقت مدارس لتعليم قيادة المرأة السعودية بمملكة البحرين، إعلاناتها عن طريق وسطاء ومكاتب تنسيق، بعد الأمر السامي بالسماح للسعوديات بقيادة المركبات بعد 10 أشهر.
واتضح أن المسألة يشوبها نوع من التحايل، إذ تشترط إدارة المرور البحرينية الإقامة في البحرين، ولتجاوز هذا الشرط يعمد المنسقون لاستئجار شقق في البحرين وتسجيل الراغبات بتعلم القيادة كمستأجرات، ويذهب المنسق بعقد الإيجار لإصدار بطاقة سكانية، ثم تقديمها لإدارة المرور للحصول على إذن بتعلم القيادة.
وبعد ذلك تحضر المتدربات وغالبا هن من سكان المنطقة الشرقية خلال عطل الأسبوع بمعدل ساعتين يوميا، وتستغرق مدة استيفاء التدريب من شهر إلى شهر ونصف الشهر، بعدها تجري المتدربة اختبار القيادة وتمنح الرخصة في حال تجاوزته بتكلفة نحو 2500 ريال سعودي.
ويبرر المنسقون ذلك باضطرارهم لدفع إيجار الشقق لتجاوز شرط المرور، مؤكدين أن إعلان السماح للسعوديات بالقيادة سيضاعف أرباحهم بسبب تزايد الإقبال المتوقع على تعلم القيادة في البحرين، ولا سيما من ساكنات المنطقة الشرقية، إضافة لميزة أن الرخصة البحرينية دولية، وتتيح لحاملتها القيادة في أي مكان بالعالم، وهذا ما دفع كثيرا من السعوديات إلى الحصول عليها من هناك لقيادة المركبات خارج المملكة، خاصة أن الرخصة السعودية للرجال لم تصنف حتى الآن كدولية.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19367 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13197 ] نشر منذ 35 دقيقة
وليه المرور في البحرين يشترط الاقامه في البحرين ؟ بصراحه ما عنده سالفه
بعض الانظمه تدفع المواطن الى اسلوب التحايل على القانون
طبعا مدراس البحرين تنفع لسكان الخبر والدمام لقربها والمشوار ما يكلف اكثر من 1/2 ساعه
طبعا المنسق لا يستأجر شقه بالمعنى الصحيح وانما يأخذ عقد اجار من اي مكتب عقاري مقابل مبلغ صغير جدا بأسم المرأة السعوديه ومن ثم يقدمه لادارة المرور
السؤال من هو المدرب هل هو رجل او امراة ؟
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4421 ] نشر منذ 22 دقيقة
… اخي وعــزيزي ابو عمـار …
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البحـــرين فيــها مُـــدرِبـات ســياقه حَـــريم . 😊😊.