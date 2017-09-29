بالصور.. موديل تفقد عينها بسبب وشم خاطئ

أوتاوا(صدى):

نشرت الموديل الكندية ” كات جالينجر ” 24 عاما ، صوراً عبر الإنترنت تظهر من خلاله معاناتها التي تركتها بعين تنزف باللون البنفسجي بعد أن وشمت بياض عينها بشكل خاطئ الشهر الماضي.

وقالت ” جالينجر ” إن الكارثة بدأت عندما نزفت عينها الألوان وتجمعت حول القرنية لينتهى بها الحال فاقدة للبصر ونصحت الكثيرين بتوخى الحذر وعدم تكرار خطأها.