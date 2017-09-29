بالصور.. موديل تفقد عينها بسبب وشم خاطئ
نشرت الموديل الكندية ” كات جالينجر ” 24 عاما ، صوراً عبر الإنترنت تظهر من خلاله معاناتها التي تركتها بعين تنزف باللون البنفسجي بعد أن وشمت بياض عينها بشكل خاطئ الشهر الماضي.
وقالت ” جالينجر ” إن الكارثة بدأت عندما نزفت عينها الألوان وتجمعت حول القرنية لينتهى بها الحال فاقدة للبصر ونصحت الكثيرين بتوخى الحذر وعدم تكرار خطأها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم احفظنا بحفظك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19365 ] نشر منذ 2 ساعتين
من بغى الدح لايقول اح
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19365 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا والله مافي احسن من خلقة الله
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4413 ] نشر منذ 1 ساعة
تســـــــــــــــتاهل مــا جــاهــا .😠👅😠.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19365 ] نشر منذ 1 ساعة
الى ليش متزممه في الجهتين ماشي خلاف
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله لا يردك عساها تقلع قلع الثنتين