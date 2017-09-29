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بالصور.. موديل تفقد عينها بسبب وشم خاطئ

بالصور.. موديل تفقد عينها بسبب وشم خاطئ
أوتاوا(صدى):

نشرت الموديل الكندية ” كات جالينجر ” 24 عاما ، صوراً عبر الإنترنت تظهر من خلاله معاناتها التي تركتها بعين تنزف باللون البنفسجي بعد أن وشمت بياض عينها بشكل خاطئ الشهر الماضي.

وقالت ” جالينجر ” إن الكارثة بدأت عندما نزفت عينها الألوان وتجمعت حول القرنية لينتهى بها الحال فاقدة للبصر ونصحت الكثيرين بتوخى الحذر وعدم تكرار خطأها.

 

 

 

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2222 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم احفظنا بحفظك

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